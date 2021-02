Sassuolo-Spezia, ancora fuori il bomber Nzola

Oggi alle 15:00, le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo nel match valido per il secondo turno del girone di ritorno della serie A 2020-2021.

Per l’occasione, il tecnico aquilotto deve rinunciare ancora a Mbala Nzola, Piccoli, Ferrer e Mattiello, ma ritrova in gruppo Terzi e Marchizza. Prima convocazione in stagione per Elio Capradossi, dopo l’infortunio al crociato del 24 luglio scorso, mentre non ci saranno gli squalificati Pobega e Saponara.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO