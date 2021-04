Sassuolo-Samp, numeri e statistiche della sfida

La sfida tra Sassuolo e Samp giocata con numeri e statistiche.

SCONTRI DIRETTI

Sono 15 i precedenti tra Sassuolo e Sampdoria in Serie A: sette vittorie per i neroverdi, tre per i blucerchiati – cinque pareggi

completano il quadro.

Il Sassuolo ha vinto il match di andata contro la Sampdoria e potrebbe ottenere due successi stagionali contro i liguri per la seconda volta in Serie A, dopo il 2017/18 con Iachini in panchina.

Il Sassuolo ha segnato 10 reti negli ultimi quattro incontri di Serie A contro la Sampdoria, tante quante quelle messe a segno nelle precedenti nove sfide nella competizione.

Lo 0-0 è il punteggio più frequente tra Sassuolo e Sampdoria in Serie A, finale di quattro incontri, l’ultimo dei quali nel gennaio 2020.

PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (1P), dopo aver ottenuto appena due punti nei primi tre confronti interni con i blucerchiati (2N, 1P).

La Sampdoria ha segnato sei gol nelle ultime due sfide di Serie A in casa del Sassuolo, dopo averne messi a referto la metà nei primi cinque incroci sul campo dei neroverdi.

STATO DI FORMA

Il Sassuolo ha perso solo una delle ultime sei gare di Serie A contro formazioni liguri (1N, 4V) ma il KO è arrivato proprionell’incrocio più recente (1-2 vs Spezia). I neroverdi solo una volta hanno incassato due sconfitte di fila contro avversarie di questa regione nel torneo, nel marzo 2014 (vs Genoa e Sampdoria).

Il Sassuolo ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime nove gare interne di Serie A; non ha mai registrato una serie più lunga di questo tipo nella competizione.

Il Sassuolo, reduce da tre vittorie in campionato, non arriva a quattro successi di fila in Serie A dallo scorso luglio.

Scontri diretti

7/5/3 V/N/P 3/5/7

25-19

Gol fatti – subiti 19-25

V/N/V/P/N Ultime cinque sfide P/N/P/V/N

Ultima partita:

23/12/2020 – Sampdoria – Sassuolo 2-3 (0-1)

2

Sassuolo – Sampdoria

Serie A – 24/04/2021

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle 11 precedenti.

La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta di Serie A contro il Crotone e non infila due successi di fila in esterna nel torneo dallo scorso ottobre (vs Fiorentina e Atalanta).

STATISTICHE GENERALI

Si sfidano in questo confronto la squadra con il miglior possesso palla medio della Serie A in corso – il Sassuolo (61,6%) – e la seconda peggiore in questa graduatoria – la Sampdoria (44,5%).

Il Sassuolo è una delle due squadre che hanno segnato meno gol di testa in questo campionato (tre, al pari del Crotone). La Sampdoria ne ha realizzati nove con questo fondamentale, tre dei quali portano la firma di Morten Thorsby.

Solo il Napoli (tre) ha subito meno gol della Sampdoria (quattro) nel primo quarto d’ora di gara in questo campionato.