Pallanuoto, il programma del prossimo turno di campionato

Vigilia di campionato. Sabato tornano il campionato di serie A1 femminile e quello di A2 maschile, insieme alla serie B. Per l’A1 femminile sono in programma le partite della quinta giornata dei preliminary scudetto e del final round. Tre partite al sabato e un postico domenica mattina a Verona tra CSS Verona con l’esordio in panchina dell’ex commissario tecnico del Setterosa Paolo Zizza e L’Ekipe Orizzonte che il 9 aprile ha conquistato la sua quarta Coppa Italia. Per la serie A2 maschile è in programma l’ottava giornata: otto partite confermate e 4 rinviate. Fermo, invece, il campionato di A1 maschile che, dopo la Champions League con le qualificazioni di Pro Recco e AN Brescia alla Final 8 di Belgrado dal 3 al 5 giugno, riprende il 30 aprile e 1 maggiio con il quinto turno di preliminay scudetto e sesto dei playout.

A1 F – Preliminary round scudetto – 5^ giornata

Plebiscito Padova-Lifebrain SIS Roma, 24 aprile ore 14.00

Arbitri Gomez e Alfi – Diretta Waterpolo Channel

CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte, 25 aprile ore 11.30

Arbitri Pinato e Pisano

A1 F – Final round – 5^ giornata

Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste, 24 aprile ore 15.00

Arbitri Rovida e Iacovelli

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona,24 aprile ore 18.00

Arbitri Collantoni e Scappini

A2 M – 8^ giornata, sabato 24 aprile

Girone nord ovest

RN Arenzano-Spazio RN Camogli, ore 17.30

Arbitri Pagani Lambri e D. Bianco

Bogliasco 1951-Crocera Stadium, ore 18.00

Arbitri Roberti Vittory e Doro

Sportiva Sturla-Lavagna 90, ore 18.30

Arbitri Castagnola e Savino

Girone nord est

De Akker Team-RN Sori, ore 17.30

Arbitri Ercoli e Luciani

Brescia Waterpolo-R Mutua Torino 81 Iren, ore 18.00

Arbitri Nicolosi e Ferrari

Como Nuoto Recoaro-Plebiscito Padova, ore 19.30

Arbitri Centineo e Braghini

Girone centro

NC Civitavecchia-Roma Vis Nova Pallanuoto, ore 15.00

Brasiliano e Cavallini

Vela Nuoto Ancona-Roma 2007 Arvalia RINVIATA

Pallanuoto Anzio-SC Tuscolano RINVIATA

Girone sud

Copral Muri Antichi-CUS Unime, ore 16.00

Arbitri Chimenti e Lo Dico

DMG Nuoto Catania-Acquachiara Ati 2000 RINVIATA

CC Napoli-RN Arechi RINVIATA