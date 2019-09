Sassuolo-Samp, Di Francesco: Travolti dalle difficoltà

Eusebio Di Francesco analizza così la dura sconfitta per 4-1 rimediata a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

«Eravamo partiti bene, ma siamo spariti dopo l’1-0 contro l’individualità di Berardi. Una prestazione assurda: sono preoccupato perché al primo gol preso ci siamo sciolti. La squadra si lascia travolgere dalle difficoltà e questo non va bene. Lavoriamo sulla testa».

Fragilità. L’allenatore dei blucerchiati continua la sua riflessione con i media: «Dobbiamo ragionare sulla difesa anche in fase di mercato. Ci soffermiamo tanto di attaccanti ma abbiamo difficoltà dietro. Dopo tutto quello che abbiamo fatto nei primi 25 minuti è assurdo andare sotto di tre gol con tre tiri in porta. Parliamo di sistemi di gioco… ma se si perdono i duelli e non si è determinati succedono queste cose. Siamo fragili, c’è poco equilibrio. La cessione della società? Voglio chiarezza perché è fondamentale per capire da che parte dobbiamo andare, in modo da iniziare a lavorare per bene».