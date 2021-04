Sarzano, incontro Garau e Carratù: ex Latteria occupata al quartiere

“Ieri mattina presso gli uffici municipali si è tenuto un incontro con il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù. In qualità di portavoce con delega di una parte dei residenti di Sarzano ho esposto varie tematiche: dallo spaccio di droga da parte di africani in piazzetta Re Magi, come già fatto in un precedente incontro con il comandante della Stazione dei Carabinieri della zona, alla situazione generale di degrado alla richiesta di maggiori controlli sul territorio”.

Lo ha riferito oggi Claudio Garau, esponente di uno dei comitati del Centro storico genovese.

“Inoltre – ha aggiunto Garau – ho espresso la volontà dei residenti sull’ex ‘Latteria Occupata’ in Stradone Sant’Agostino ovvero che la struttura venga data al quartiere per iniziative volte a riqualificare ancora di più l’area. Lo stesso presidente Carratù ha confermato questa volontà da parte dell’amministrazione municipale.

Nei prossimi giorni scriveremo una lettera al Questore di Genova al fine di essere ascoltati per mettere in atto quanto richiesto dai residenti di Sarzano”.