Controlli a Principe: denunciati spacciatore di droga albanese e un ecuadoriano

Ieri i carabinieri della Compagnia di Ge-Centro hanno fermato un pusher albanese di 21 anni nei pressi della stazione ferroviaria di Principe.

Il giovane straniero è stato denunciato in stato di libertà per “detenzione di sostanze stupefacenti” poiché trovato in possesso di 10 grammi di “hashish” e una dose di “cocaina”.

La droga è stata sequestrata.

Nello stesso contesto è stato controllato in via Fanti d’Italia un 23enne ecuadoriano, abitante a Busalla, che è stato denunciato in stato di libertà per “inosservanza al provvedimento” poiché sottoposto a foglio di via obbligatorio e divieto di dimora nel capoluogo ligure.