Sarzano, Garau: degrado e insicurezza. Intervenga il Prefetto

“Piazza Sarzano in questi mesi ha vissuto nuove situazioni di degrado e insicurezza che riguardano anche l’intero comprensorio del quartiere del Centro storico genovese.

In settimana sono stati dati alle fiamme un gruppo di scuter parcheggiati vicino alla facoltà di Architettura.

Un episodio che ha lasciato nei residenti uno stato di angoscia perché si unisce al fenomeno dello spaccio di droga e delle risse tra giovani nel fine settimana a tarda ora.

Solo due settimane fa, tra sabato notte e domenica, è intervenuta per l’ennesima volta l’ambulanza del 118 per soccorrere un giovane vittima di un violento pestaggio.

Scriverò una lettera al Prefetto di Genova a nome dei residenti per sottolineare questi violenti episodi e chiedere un suo intervento.

Ci meravigliamo che un Comune così attendo a una ‘città meravigliosa’ non prenda atto e agisca sul territorio, considerato anche le importanti opere e investimenti che saranno fatti nel Centro storico.

Non vorremmo mai che le collocazioni per i minori non accompagnati distraessero da tanti impegni che il nostro Centro storico richiede”.

Lo ha dichiarato ieri Claudio Giuseppe Garau, uno dei portavoce dei residenti di Sarzano che da anni si batte contro il degrado e per la sicurezza nel Centro storico genovese.