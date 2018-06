Sarzano by night terra di nessuno, mala movida e scontri fra stranieri: abitanti esasperati

Piazza Sarzano, si replica. Dopo il raid vandalico dello scorso fine settimana, la notte scorsa è ricominciato il Far West in zona. Intorno alle tre dal mercato si è innescata una rissa tra persone di etnie diverse che ovviamente non ha risparmiato l’arredo urbano”.

Lo ha riferito oggi il portavoce del Comitato dei residenti e commercianti di Sarzano, Claudio Garau.

“Poi un piccolo gruppo di ubriachi ha divelto le misure di sicurezza messe da Aster in una delle zone colpite dal vandalismo precedente e nella piazzetta nei pressi di vico dei Tre Re Magi un gruppo di ragazzi festeggiava la fine della scuola fino a tarda notte, con canti e urla da stadio, lasciando la piazzetta lorda di vomito, orina e bottiglie.

Per rassegnazione ormai non chiamiamo più Polizia Municipale né 112 in quanto non viene nessuno.

Ribadiamo solamente che la giunta comunale di centrodestra ha concluso poco e parlato tanto. Dopo un anno risultati zero”.