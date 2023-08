Sarzana conferma l’adesione a spiagge sicure, Pompei: “Ringraziamo l’amministrazione, sempre impegnata per la sicurezza”

Il progetto “spiagge sicure” nacque nel 2018 con l’allora ministro degli Interni Salvini per supportare i sindaci italiani nel garantire un migliore controllo del territorio nel periodo estivo, in particolare per rafforzare il contrasto alla contraffazione, al commercio abusivo e in generale all’illegalità, nei comuni a spiccata vocazione turistica.

“La Lega Val di Magra – afferma la segretaria della sezione Roberta Pompei – vuole ringraziare il Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e l’assessore alla sicurezza Stefano Torri per aver aderito nuovamente a questo importante progetto. Siamo molto soddisfatti della decisione dell’amministrazione, che conferma ancora una volta il proprio impegno sul fronte della sicurezza”.

Una scelta che contribuisce ad aumentare ulteriormente la sicurezza, sulle spiagge e non solo, in un’estate che vede Sarzana meta scelta da tantissimi turisti.

Maggiori controlli sono garantiti anche grazie ad un maggior numero di agenti: “In seguito alla riconferma del progetto “Spiagge sicure” – sottolinea Pompei – il Comune di Sarzana ha assunto a tempo determinato due agenti di Polizia Locale, a supporto di quelli già in organico”.