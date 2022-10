Sardegna e Levante ligure attendono la New Racing for Genova

Sarà impegnata al Rally Golfo dell’Asinara e allo slalom Chiavari – Leivi

Nuovi impegni per la New Racing for Genova nel prossimo fine settimana. La scuderia diretta da Raffaele Caliro sarà, infatti, impegnata con un equipaggio nel Rally Internazionale Golfo dell’Asinara e con 14 vetture nello slalom Chiavari – Leivi.

Rally Internazionale Golfo dell’Asinara – La ritrovata gara sarda vedrà al via, nell’abbinata prova di Regolarità Sport, l’equipaggio formato da Gigi Perugia e Roberta Ghetti, due che hanno scritto la storia dell’indimenticabile ed indimenticato Trofeo A112 Abarth. La coppia portacolori della New Racing for Genova sarà al via con una A112 Abarth 70 Hp in configurazione Trofeo con cui il pilota, di recente, si è cimentato nell’analoga gara al Rally Elba Storico.

Slalom Chiavari – Leivi – Sempre presente in massa alle manifestazioni locali, la scuderia New Racing for Genova parteciperà numerosa, con ben 14 vetture, anche all’ultima sfida della stagione ligure tra i “birilli“. A guidare la pattuglia del sodalizio genovese ci saranno i suoi due piloti di punta, ossia Roberto Risso (Osella L.R. 01), pronto a ritagliarsi un posto sul podio finale, e Damiano Furnari (BRC Evo 02 Suzuki), fresco vincitore della Coppa Italia Zona 1 di Gruppo E2SC. Con loro, anche Giuseppe Lobaccaro (Fiat 126 Kawasaki), Moreno Furnari (Fiat Cinquecento – E1 Italia 1150), il giovane Matteo Solis (Renault Clio RS – N3), i locali Massimo Garbarino (Renault Clio Rally5) e Elio Canepa (Citroën C2 RS), Emanuele Molinari (Peugeot 208 – R2B), Angelo Ferrari (Citroën Saxo N2), Paolo Ratto (Peugeot 106 – A5) e le 106 di Classe N2 che saranno portate in gara da Ivan Biggio, Luca Pierani, Lorenzo Lanteri e Gianluca Incontrera.

