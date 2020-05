Sarà su Facebook la Sfida Bontà tra Liguria e Sicilia

La Sfida inizierà il 1 giugno a partire dalle ore 19.00 ad Alassio in Via Torino, ma questa edizione causa Covid sarà via Social

Sarà una sfida tra tradizioni: Focaccia e Brioche con il tuppo

Sarà una sfida che avrà una sola cosa in comune: la granita alla mandorla della gelateria e graniteria Perlecò.

Non sono possibili assembramenti e quindi questa epica sfida si svolgerà in diretta Facebook

Un siciliano ed un ligure assaggeranno focaccia e brioche ripiene di granita di mandorla. Daranno il loro giudizio. Ma a decidere saranno gli spettatori da casa con il loro voti e commenti su Facebook.

Chi vincerà?

A vincere sarà sicuramente Alassio che dal primo di giugno farà vedere a tutti che è VIVA ed ha voglia di divertire e divertirsi.

Nord e Sud, Sicilia e Liguria, Brioche con il tuppo o Focaccia, Granita di mandorla………si torna a vivere, perchè Alassio è viva!

Non ti perdere la sfida!