Arriva a Santa Margherita Ligure il terzo appuntamento con #livesanta on air, rassegna di spettacoli offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure. Si possono seguire direttamente on line, attraverso i canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure, è previsto per lunedì 12 aprile,come sempre alle ore 21.



Per l’occasione, a presentare questo spettacolo è l’Associazione Culturale Eureka, che propone Frammenti di “Sogni”, videoburattini di Gino Balestrino, con riprese di Maria Carla Garbarino. Si tratta di estratti video dallo spettacolo “Sogni”, un allestimento per il teatro dei burattini prodotto in tempi di Covid-19 e quindi non ancora rappresentato dal vivo. Gli estratti sono preceduti da una presentazione appositamente girata per questa occasione.



Il video, della durata di poco meno di sedici minuti, richiama esplicitamente “Il Flauto Magico”, rassegna di teatro di figura, che si tiene a Santa Margherita Ligure, ogni estate, a partire dal 2000, organizzata da Eureka e dal Comune per la direzione artistica di Gino Balestrino, la cui edizione 2020 non si era potuta tenere per via dell’emergenza sanitaria.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi che vengono trasmessi nell'arco di tutto il mese di aprile.