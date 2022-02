Sanremo, donna trovata morta in casa

Il decesso risale a due mesi fa. Avviate indagini

Una donna di cinquant’anni è stata ritrovata morta nella propria abitazione di Sanremo.

Il decesso risalirebbe a due mesi fa. Ad allertare i soccorsi i vicini, preoccupati che non la vedevano ormai da mesi.

A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco di Sanremo, sono entrati in casa.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e sono stati avviati accertamenti da parte dei militari per ricostruire le cause del decesso che probabilmente è avvenuto per cause naturali.