Sanremo 2025: al via la macchina della sicurezza

Tutto è pronto per la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025 a Sanremo. Come ogni anno, la città dei fiori si prepara ad accogliere migliaia di persone tra artisti, giornalisti e spettatori, e la Polizia di Stato sarà in prima linea per garantire la sicurezza dell’evento.

La macchina della sicurezza è stata organizzata nei minimi dettagli, con circa 370 agenti delle Forze dell’ordineimpegnati a gestire la sicurezza in vari punti strategici della città. Oltre al personale della Questura e del Commissariato di Sanremo, saranno presenti reparti specializzati come le Unità Operative di Primo Intervento (UOPI), gli artificieri, le unità cinofile e i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai principali accessi alla città. La Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradaleeffettueranno controlli mirati presso la stazione ferroviaria, ai caselli autostradali, lungo l’Autostrada A10 e sulla Strada Statale Aurelia. Questo per garantire che ogni spostamento verso Sanremo avvenga in piena sicurezza.

Anche la sicurezza digitale è una priorità. Gli specialisti della Polizia Postale, attraverso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, monitoreranno costantemente le reti per prevenire eventuali minacce informatiche legate alla manifestazione.

Come di consueto, l’area centrale del Festival, che comprende Piazza Colombo, il Teatro Ariston, Via Matteotti, Via Mameli e Piazza Borea D’Olmo, sarà designata come “zona rossa“. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti e a chi potrà dimostrare motivi di lavoro documentati. Saranno attivi 10 varchi di controllo, presidiati dalle forze dell’ordine, per garantire un flusso ordinato e sicuro.

La sicurezza non si ferma sulla terraferma: il litorale di Sanremo sarà pattugliato dalle unità navali della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, per monitorare le acque territoriali e garantire la massima protezione anche via mare.

In definitiva, Sanremo si prepara a vivere una delle settimane più attese dell’anno in un clima di festa e serenità, grazie all’impegno e alla professionalità delle forze di sicurezza. Perché Sanremo è Sanremo, e lo è ancora di più quando la sicurezza è al primo posto.

Il video della Polizia