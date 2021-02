San Valentino per gli innamorati a Santa Margherita: è ‘Santa in Love’

Restrizioni da virus giallo, arancione o rosso: per Cupido non ci sono limitazioni!

Arriva San Valentino, la festa degli innamorati: il Comune di Santa Margherita Ligure lancia quest’anno un’iniziativa di promozione turistica dedicata alla festa degli innamorati. È “Santa in Love”, con l’obiettivo di condividere un sincero sentimento di affetto, sia per la persona amata sia per Santa Margherita Ligure.

Il tema dell’iniziativa non può che essere quello dell’amore, in ogni sua forma ed espressione, e il mezzo cui si dovrà ricorrere per partecipare è quello della fotografia, scattata obbligatoriamente nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure: le immagini potranno essere selfie, foto d’epoca o ritratti.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e per aderire occorre inviare l’immagine, non oltre la mezzanotte di domenica 14 febbraio 2021, all’indirizzo e-mail comunicazione@comunesml.it oppure via whatsapp al numero 337 1031149. La giuria popolare, attraverso la votazione sulla pagina Facebook del Comune di Santa Margherita Ligure, decreterà la classifica finale.

Residenti e ospiti sono invitati a rappresentare l’amore contestualizzato a Santa Margherita Ligure. Una foto d’epoca di due giovani sposi in viaggio di nozze, ad esempio, può essere uno scatto che ben rappresenta l’idea dell’iniziativa. Ma anche uno scorcio di Santa Margherita Ligure in cui è stato dato il “primo bacio” è un messaggio di amore che sarebbe bello raccogliere.

Il primo premio sarà una cena per due persone al ristorante Beppe Achilli sul lungomare di Corte; il secondo premio una speciale torta offerta dalla pasticceria Arte Dolce di via Cairoli; il terzo premio un libro donato dalla biblioteca Comunale sulla storia di Santa Margherita Ligure, che esprime la bellezza del territorio da un punto di vista storico e architettonico e che trasmetterà l’amore per la città.

Qui il regolamento completo https://comunesml.it/wp-content/uploads/2021/02/Santa-in-Love.pdf