San Martino | Bassetti: 70 pazienti dimessi, 352 i ricoverati

Presso il Policlinico San Martino, ad oggi ci sono, nelle varie strutture 352 ricoverati. In particolare 39 sono i ricoverati in Malattie Infettive (3 oggi i dimessi a domicilio), 42 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 29 al Padiglione 10, 76 al Padiglione 12, 30 al 5° piano della palazzina laboratori, 52 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 76 al Maragliano.

Il professor Bassetti ha aggiornato questa mattina il dato dei soggetti che, da inizio emergenza ad oggi, sono stati dimessi: 70 pazienti sui 146 ricoverati.

Ricordiamo essere pazienti Covid negativi e pazienti Covid positivi clinicamente guariti con condizioni tali da permettere quarantena a domicilio/in struttura ad hoc del territorio.

La Direzione dell’Ospedale ha destinato stamani la donazione della famiglia Garrone Mondini, attraverso la holding San Quirico, per l’acquisto, che è in corso, di due strumenti che permetteranno di triplicare la capacità di eseguire e processare i tamponi Covid e di aumentare sensibilmente l’esecuzione dei processi di refertazione dei test sierologici sulla popolazione.

Proseguono senza sosta le donazioni di privati e aziende al Policlinico, attraverso il fundraising #GenovaPerSanMartino.

I 5.000€ donati dal Veteran Car Club Ligure hanno permesso oggi di raggiungere i 3.175.004,58€.