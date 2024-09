San Fruttuoso, modifiche alla viabilità per messa in sicurezza dell’impalcato di via Donaver e per l’accesso di studenti e genitori

San Fruttuoso, modifiche alla viabilità per messa in sicurezza, dall’11 settembre prossimo al 31 agosto 2025 sono stabilite nuove prescrizioni per la viabilità nei tratti viari indicati qui.

In via Savelli, via Bozzano, via Ferretto – tra via Savelli e via Donaver – via Donaver, via Imperiale – tra salita Nuova di Ns. Signora del Monte e via San Fruttuoso è istituito il divieto di transito ai veicoli di lunghezza sup. a 8 metri.

In via Savelli:

1. è ripristinato il doppio senso di circolazione tra civ. 12 e intersezione con piazza Solari

2. è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione all’altezza dell’incrocio con via Bozzano

3. all’altezza dell’incrocio con piazza Solari, per i veicoli che devono impegnarla, è ripristinato

l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza della striscia trasversale di arresto prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione

4. sul lato mare tra civ. 29 e civ.12 è istituito il divieto di sosta dalle ore 7 alle 20

5. è istituito il divieto di transito ai veicoli di lunghezza sup. 8 mt. fino all’altezza di via San Fruttuoso.

In via Ferretto tra via Savelli e via Donaver è istituito il senso unico di marcia direzione via Donaver.

In via Donaver tra intersezione con via Ferretto e salita Ns. Signora del Monte è istituito il senso unico di marcia in direzione via Imperiale ed è consentita la sosta – entro i limiti tracciati – su entrambi i lati.

In via Imperiale all’altezza del civ. 14 è istituito un settore di sosta riservato alle moto.

In via Torti è istituito divieto di fermata tra intersezione con via Imperiale e civ. 30.

Per agevolare il trasporto pubblico urbano la linea AMT 385 è deviata sul percorso piazza Solari – via Savelli – via Ferretto – via Donaver – via Imperiale a monte (capolinea) – via Imperiale fino all’intersezione con via Torti – via Torti (capolinea).

Sono tracciate le fermate bus in via Ferretto civ. 8, via Imperiale civ. 8 A, via Imperiale civ. 27, via Imperiale civ. 16. via Imperiale civ. 10.

Sono soppresse le fermate bus n. 2140 e n. 2139 di via Donaver, tutte quelle di via Donaver tra via Bozzano e via Ferretto e n. 2141 di via Ferretto (la fermata AMT 385 viene traslata in via Imperiale all’altezza del civ. 8.