Sampierdicanne, messa in sicurezza della scuola Umberto I

Chiavari. Interventi di messa in sicurezza della scuola primaria “Umberto I” di Sampierdicanne. Approvazione progetto esecutivo per partecipazione al bando regionale.

L’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di procedere con interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria “Umberto I” di Sampierdicanne, partecipando al bando di Regione Liguria per l’edilizia scolastica (AI PRT 2018/2020 di cui alla DGR 192/18). Approvato, questa mattina in giunta, il progetto esecutivo per un quadro economico complessivo di 1.700.000 euro.

«Puntiamo al miglioramento generale dell’intera struttura scolastica, importante servizio per tutto il quartiere. Già dal 2018 siamo al lavoro per poter partecipare al bando regionale, abbiamo ottenuto un posto in graduatoria ma non i finanziamenti; ci apprestiamo, quindi, a presentare il progetto esecutivo, approvato in giunta e validato anche dalla Soprintendenza, auspicando così di poter salire in graduatoria e ottenere contributi a fondo perduto. Il progetto prevede interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa antincendio, oltre alla mitigazione del rischio idrogeologico, l’eliminazione dei materiali contenenti amianto e il migliorando il sistema di illuminazione – afferma Di Capua, primo cittadino di Chiavari – La mia amministrazione ha dato avvio ad un piano straordinario di riqualificazione e rinnovo degli immobili scolastici cittadini, investendo oltre 4.7 milioni di euro per le Mazzini Est ed Ovest, la Della Torre, le scuole di Ri, Caperana e Sampierdicanne».