Sampierdarena, Rossi: in prima linea contro il centro migranti al Campasso

“La mozione presentata in consiglio comunale chiedeva al sindaco Marco Bucci di farsi portavoce delle problematiche del quartiere che, come Lega, abbiamo sempre raccolto.

Il Campasso e l’intera Sampierdarena stanno pagando ora 40 anni di scelte ingiuste delle gestioni precedenti politiche e amministrative di sinistra che l’hanno duramente penalizzato dal punto di vista sociale, urbano e commerciale.

La notizia che vogliono creare un centro accoglienza per migranti al civico 14 di via del Campasso porta la Lega e il sottoscritto in prima linea contro questa inaccettabile iniziativa.

Fa strano però come durante il consiglio comunale di ieri vi sia stata polemica sterile dalle minoranze e ci tengo a far notare anche che molti consiglieri municipali di centro sinistra presenti a una recente assemblea pubblica, dove vi ero anche io con l’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale, hanno manifestato pubblicamente contrarietà, e che il Movimento 5 stelle, oggi tanto paladino dell’accoglienza, nel governo precedente aveva appoggiato i decreti sicurezza di Matteo Salvini per poi distruggerli successivamente con il ministro Luciana Lamorgese.

Occorrono politiche sul Campasso di riqualificazione urbana e infatti stiamo lavorando come consiglio alla riqualificazione dell’ex mercato ovo avicolo, chiuso e degradato da oltre 30 anni, che diventerà un importante centro sportivo per il quartiere, così come stiamo lavorando contro la desertificazione commerciale (oggi al Campasso vi è solo un’attività commerciale e decine di negozi chiusi), la cura del verde pubblico e la valorizzazione del parco della Casa della Nora per i quali ci stiamo interessando.

È facile per la sinistra parlare e fare opposizione, lamentandosi su tutto, mentre noi silenziosamente stiamo lavorando dell’interesse del Campasso, di Sampierdarena e di tutta la città per creare opportunità e sviluppo.”

Lo ha dichiarato il vice capogruppo della Lega al Comune di Genova Davide Rossi.