Sampdoria in lutto, addio allo storico collaboratore Giacomo Campomizzi

Per chi ha frequentato negli ultimi quaranta anni la Tribuna e la Sala Stampa di Marassi, quando giocava la Sampdoria, era una figura familiare, competente, buona e gentile.

Lo ricordiamo quando sistemava i microfoni in sala Stampa, prima che arrivassero allenatori e giocatori per le rituali interviste.

Ebbene ci ha lasciato Giacomo Campomizzi, per tutti Giacomino, una vita per lo sport e per la sua Sampdoria. Definirlo una figura storica del mondo blucerchiato e fin troppo poco. Come qualcuno lo ha giustamente definito, “l’Angelo Custode” della Sala Stampa.

Alla famiglia ed all’UC Sampdoria le sentite condoglianze della nostra Agenzia.

L.B. e F.R.