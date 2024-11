Sampdoria-Brescia alle 17:15, le formazioni e dove vederla in TV

Casa Samp con le dichiarazioni di Sottil

Domenica, alle ore 17,15, la Sampdoria giocherà contro il Brescia, dopo il pareggio nell’ultima gara interna col Mantova.

Mister Sottil dovrebbe vedere il ritorno di Kasami e dall’inizio match dell’olandese Meulensteen.

Confermato tra i pali Vismara e, in difesa, Romagnoli con Bereszynski e Riccio a supporto.

Probabilmente Yepes tornerà in panchina, mentre ci sono dubbi su Benedetti e Akisanmiro.

Dubbi sulle fasce tra Depaoli e Venuti a destra, mentre Ioannou sarà a sinistra.

In attacco Coda e Tutino con un Pedrola pronto a tutto.

Le dichiarazioni di Mister Sottil e la conferenza pre-partita

«L’aspettativa, crea l’ansia. Crea qualcosa che ti deve deve arrivare per forza. Invece è proprio lì l’errore, secondo me.

Io, invece, ho sempre parlato di una strada opposta, di andarci attraverso la prestazione, quindi un’identità forte da portare in campo. Perché appunto se tu entri con l’aspettativa non entri con uno stato mentale che voglio io.

Quindi i ragazzi questo lo sanno. Poi ci sono gli avversari e ci sono anche delle prestazioni che alle volte, per per vari motivi durante la partita, non sono magari sempre all’altezza delle nostre possibilità e delle nostre qualità e magari non va, incappi in prestazioni magari non di alto livello, però noi dobbiamo rimanere sereni.

Parlare del Cittadella non serve più. Quindi voglio dire io ho già parlato coi ragazzi. Sicuramente siamo tutti consapevoli che si poteva essere più precisi, secondo me, tecnicamente, però ripeto, è passata la partita, non ci serve più, ci serve, ci è servita per correggere le cose da migliorare, questo sicuro, e per metterle in campo domani e pensare solo al Brescia perché è l’unica partita che ci interessa perché è quella che dobbiamo giocare. Quindi domani, sono sicuro che il gruppo ha recepito le correzioni le migliorie, le considerazioni che abbiamo fatto e le migliorie che dobbiamo fare». A dirlo Andrea Sottil nella conferenza stampa del pre-partita di domani con il Brescia.

La situazione del Brescia

Le Rondinelle devono salvare la panchina di Maran. Le due sconfitte sono state mitigate dal pareggio contro lo Spezia, ma Cellino ha bisogno di un segnale.

Purtroppo però l’infermeria non si svuoterà con i recuperi di Galazzi, Bisoli e Moncini che appaiono ancora lontani.

Sampdoria-Brescia, le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Vismara; Riccio, Romagnoli, Bereszynski; Venuti, Benedetti, Meulensteen, Kasami, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Sottil.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Fogliata, Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli. Allenatore: Maran.

Dove vederla in TV

La gara, in programma domenica 3 novembre alle ore 17:15, sarà trasmessa da DAZN, con la piattaforma ONEFOOTBALL che propone la visione live in diretta della partita anche in modalità acquisto singolo.