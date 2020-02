Samp, ultimi preparativi per il Monday Night con il Verona

Marcia d’avvicinamento alla sfida casalinga con il Verona. Dopo una lezione di video-analisi e il riscaldamento, i blucerchiati si sono affrontati in una partitella a ranghi misti (da 40 minuti complessivi) sul campo 1 del “Mugnaini”.

Individuali. Oltre ad Alex Ferrari, sempre alle prese con il proprio iter post-intervento, non hanno preso parte all’allenamento in gruppo Karol Linetty e Morten Thorsby, impegnati in lavori individuali (anche sul campo 2), e Omar Colley, sottoposto ad una sessione specifica in palestra.

Programma. Oggi, sabato, è prevista un’altra seduta mattutina. Non è in programma la consueta conferenza stampa pre-partita: Claudio Ranieri rilascerà le proprie impressioni in vista del posticipo di lunedì sera.