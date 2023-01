Samp, ufficiale lo scambio con il Napoli tra Zanoli e Bereszynski

Ufficiale lo scambio di mercato tra il Napoli e la Samp già annunciato da diverse settimane.

È stata definita in mattinata la trattativa che ha portato Bartosz Bereszynski al Napoli (prestito sino a giugno con diritto di riscatto) e Alessandro Zanoli alla Sampdoria (prestito secco), anche se da tre settimane era stata raggiunta l’intesa fra le due società. I due giocatori hanno effettuato le visite mediche nelle ultime ore e domani si ritroveranno da avversari al Ferraris in Sampdoria-Napoli. Nella situazione attuale, il più penalizzato è sicuramente il club blucerchiato, considerando che in difesa Stankovic deve fare i conti con le precarie condizioni fisiche di Colley e lo stato non ottimale di Murillo.