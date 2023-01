Ad Albenga tanti appuntamenti nel fine settimana

SAVONA. 7 GENN. Sono molteplici le offerte culturali nel fine settimana della “Città delle Torri”: mostre, concerti ed appuntamenti per tutti i gusti e le età.

Dopo lo spettacolare Presepe Vivente dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, nel centro storico in via Roma (Palazzo Oddo), presso la sede dell’ Associazione Vecchia Albenga, da segnalare una interessante mostra dedicata al mare ed agli oggetti utilizzati in passato dagli addetti del settore. Documenti, fotografie, reperti, oggetti utilizzati per i vari tipi di pesca, sono presentati in due salette ricche di fascino nelle quali attraverso pannelli divulgativi viene narrata la storia di alcune fra le più importanti e celebri famiglie storiche di pescatori ingauni.

Questa sera alle ore 21 al Teatro Ambra è in programma il concerto di inizio anno, dedicato alle più famose operette italiane. Ad organizzare l’evento è ancora l’associazione Vecchia Albenga. A dirigere sarà il maestro Vitaliano Gallo; ad esibirsi sarà l’ Orchestra da Camera “Principato di Seborga”.

Al Museo Diocesano fino a domani è aperta una mostra di altissimo livello che sta ottenendo un grande successo di pubblico e critica: si tratta di “Onde Barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750”, in corso di svolgimento oltre che al Museo Diocesano ingauno, all’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco (IM) ed in altri dieci siti diffusi sul territorio diocesano.

In piazza dei Leoni presso la sede dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) prosegue la collettiva sul tema: “Signore apri la strada alla concordia ed alla pace”. In mostra opere di Marinella Azzoni, Giuseppe Ferrando, Caterina Massa, Renza Merlo Belviso, Anna Grazia Scheda, Ines Sciutto, Luisa Vincini e Marina Zarina.

In via Cavour un appuntamento imperdibile per gli appassionati del modellismo. E’ possibile visitare un plastico di grande valore: si tratta della ricostruzione che riproduce in maniera perfetta la stazione ferroviaria di Albenga. Il progetto è stato realizzato a cura del Gruppo Modellismo Albenga.

Le torri ed i palazzi del centro saranno ancora un caleidoscopio di colori grazie all’ iniziativa “Illumina anche tu il Natale…pedalando” che ha portato in città decine di migliaia di entusiasti turisti e curiosi. Per i più piccoli e gli appassionati della bicicletta la possibilità di pedale in gruppo dando energia alle luci. Il progetto è a cura del Comune di Albenga in collaborazione con l’ Istituto “Giancardi Galilei Aicardi”.

Infine oggi e domani si svolge il Mercatino dell’Artgianato del CIV che si tiene nel controviale di Piazza del Popolo.

CLAUDIO ALMANZI