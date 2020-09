Spezia, posticipato l’esordio in A contro l’Udinese

Accolta la richiesta di rinvio della prima giornata di campionato presentata dal Club aquilotto, che così come Atalanta e Inter, le ultime italiane a terminare la stagione 2019-2020 al pari dello Spezia, disputerà mercoledì 30 settembre la gara valida per il 1° turno, che avrebbe visto gli uomini di mister Italiano esordire in Serie A sul campo dell’Udinese (diretta SKY).

Sarà invece il “Dino Manuzzi” di Cesena ad ospitare il battesimo delle Aquile, che alle 12:30 di domenica 27 settembre scenderanno in campo per affrontare il Sassuolo, in un incontro che ad oggi si svolgerà ancora a porte chiuse e che verrà trasmesso in diretta da DAZN.

Si svolgerà invece alle 18:00 del 04 ottobre la sfida al Milan (diretta SKY) sul manto erboso del “Meazza”, mentre domenica 18 ottobre alle 15:00 sarà la Fiorentina a presentarsi al “Manuzzi” per incrociare i tacchetti con le Aquile.