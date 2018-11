Samp-Torino, Osti: ko che fa riflettere

Parla anche il direttore sportivo Carlo Osti dopo il k.o. interno con il Torino.

«È una sconfitta che brucia e che ci fa riflettere – ammette -, perché i granata hanno fatto una grande partita, ci sono stati superiore in tutto e hanno vinto meritatamente. Dobbiamo crescere: i numeri dicono che abbiamo preso tanti gol nelle ultime due partite, bisogna migliorare. Ora però è giusto archiviare in fretta».

Posizione. «Abbiamo dei valori, come già dimostrato, e dobbiamo metterli in mostra nuovamente già a partire da Roma – continua il dirigente doriano -. Sogni europei? Non ne avevamo mai parlato, la parte sinistra della classifica è il nostro obiettivo, dipende solo da noi quale sarà la posizione finale. Abbiamo 27 partite per arrivarci. Dobbiamo lavorare e il mister è una garanzia in questo senso».