Samp-Torino, Giampaolo: prestazione inaccettabile

«Non ci sono alibi, il Torino ha dimostrato di essere migliore di noi in questa partita». Marco Giampaolo sintetizza così la caduta interna contro i granata, capaci di espugnare Marassi a 25 anni di distanza dall’ultima volta in A. «Sconfitte così non si digeriscono – dice -. Con tutto il rispetto per i nostri avversari un 1-4 non possiamo accettarlo. Dobbiamo sempre stare nella partita: ecco cosa abbiamo sbagliato. Questo risultato ci ridimensiona, perché una squadra che ha ambizioni non può accettarlo».

Fisico. Evidente la differenza in fatto di peso e centimetri. L’allenatore blucerchiato conferma: «I granata sono molto forti fisicamente e non ci hanno fatto giocare. Li ha favoriti anche il metro arbitrale: che ha fatto spesso correre. Tipo nel momento in cui Barreto è stato travolto sotto i Distinti? Sì, tutto è nato sotto una cattiva stella, con l’infortunio e il gol subìto. Ora bisogna analizzare e ripartire».