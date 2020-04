Samp, Tonelli su Twitter: Voglio rimanere in blucerchiato

Lorenzo Tonelli ha risposto con un video su Twitter alle domande dei tifosi della Sampdoria. Il difensore non ha nascosto i suoi sogni nel cassetto.

«Restare a giocare per la Samp sarebbe molto bello per me, è una società che stimo e ammiro molto. Ogni anno può essere in grado di lottare per obiettivi importanti. Uno dei miei desideri sarebbe tornare a giocare in Europa con questi colori».

Per carisma ed esperienza, Tonelli potrebbe anche indossare la fascia di capitano. L’ex Napoli, tuttavia, non vuole scalare troppo in fretta le gerarchie: «Sarebbe un onore – ammette – ma so che ci sono altri compagni che giocano qua da tanto tempo e sono meritevoli di indossarla».