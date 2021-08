Samp, test in famiglia e ritorno a Genova

La Samp saluta Ponte di Legno e l’Alta Valle Camonica dopo due settimane di intenso ritiro.

Prima di ripartire alla volta di Genova, i blucerchiati si sono cimentati in una partitella in famiglia sul campo di Temù.

Sfida. Roberto D’Aversa e staff hanno diviso il gruppo in due: da una parte un undici in blu, dall’altra uno in nero. Nella sfida – giocata su due tempi da 35 minuti – hanno avuto la meglio proprio questi ultimi. Ad aprire le danze è stato La Gumina (9′) con una puntuale ripartenza sul filo del fuorigioco, poi è arrivato il raddoppio grazie ad un gran mancino di Murru (27′). A fissare il risultato sul definitivo 3-0 nella seconda frazione è stato Trimboli (24′), che ha perfezionato al meglio un’azione corale di tutta la squadra.

Ripresa. Dopo il pranzo tutti insieme all’Hotel Mirella, la squadra sarà libera per l’intero week-end. La ripresa degli allenamenti per la Samp a Bogliasco è pianificata in agenda nel pomeriggio di lunedì.