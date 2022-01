Samp sei ancora a secco: sosta vietata

Per la Samp è stata ancora una giornata senza punti alla Spezia; punti che ora pesano e complicano la classifica con i blucerchiati adesso solo a +3 dalla zona retrocessione.

Al picco di Spezia finisce 1 a 0 per i padroni di casa; un match equilibrato, fisico e intenso, che poteva finire in pareggio o essere deciso da un episodio per entrambe, l’episodio però è bianco nero e ne approfitta Verde, regalando così alla squadra di Thiago Motta la vittoria.

Lo Spezia incassa la terza vittoria di fila e le aquile volano a 25 punti, con un notevole distacco dalle dirette concorrenti. Merito delle sorprendenti ma anche un po’ fortunate vittorie ottenute soprattutto a Napoli e in casa del Milan, gli aquilotti sono così in cima alla classifica ligure contro ogni previsione.

Per la Samp è notte fonda, davvero tanti gli anelli deboli tra gli 11 titolari e soprattutto ultimamente sta mancando la continuità da parte di quei pochi che rappresentavano dei capisaldi, delle certezze.

Thosrby, Bereszynski e Candreva sono in difficoltà e anche Ekdal, giocatore sempre corretto e pulito è stato punito con un’espulsione da un arbitraggio molto discutibile.

Il terzino polacco invece perde la marcatura in occasione del gol, disattenzione non da lui; mentre Candreva non si trova nell’inedito ruolo di trequartista proposto dal 4-3-1-2 di Giampaolo.

L’attacco è ancora a secco, dopotutto sono solo 29 i gol segnati dai blucerchiati che si collocano al 15esimo attacco del campionato. Non si può sempre dipendere da Gabbiadini e da Caputo, inutile negarlo ci si aspettava molto di più.

Adesso arriva la sosta e ma vietato fermarsi, la squadra riprenderà domani gli allenamenti dopo due giorni di riposo concessi dal mister, nell’attesa di nuovi innesti che per forza di cose dovranno arrivare dal mercato.

Ieri è partito Torregrossa, passato al Pisa di Knaster in Serie B. Dopo il match Giampaolo aveva parlato di calciomercato, mostrandosi chiaro e deciso, voleva ridurre gli esuberi – tra questi Torregrossa che non ha mai convinto – e ha chiesto giocatori precisi per il suo modulo, per il suo calcio. Anche Ciervo trasferito al Sassuolo a titolo definitivo, sembra sull’orlo della partenza anche Dragusin che non convince Giampaolo.

Le trattative calde nelle ultime ore per gli arrivi invece sono Sensi, Linetty, Traore e Defrel. Sensi ha chiesto la cessione all’Inter e vuole riprendersi uno spazio in Nazionale e quindi la destinazione Samp sarebbe gradita, però si resta in attesa. Prima di farlo partire l’Inter vuole tutelarsi con un sostituto. Linetty è un pupillo di Giampaolo, il Torino aveva chiuso a una possibile cessione ma il giocatore vorrebbe rilanciarsi proprio con il suo mister.

Con il Sassuolo trattativa doppia, Giampaolo ha dato l’ok per Traore e continua ad interessare la pista Defrel. Altri nomi sul taccuino sono Sabiri dell’Ascoli e il milanista Castillejo.

L’ultima settimana di mercato sarà calda e i doriani si aspettano notevoli rinforzi vista la criticità della classifica e il numero di giocatori indisponibili.

In difesa il neo acquisto Magnani non ha convinto per questo si aspetta il recupero di Yoshida alle prese con un problema muscolare.

Tarderà invece il ritorno di Omar Colley che proprio ieri ha vinto con il suo Gambia passando così ai quarti di finale che si giocheranno il 29 gennaio contro il Camerun. Fortunatamente è stata abolita la quarantena per i giocatori di ritorno dal torneo, così il gambiano potrà riprendere ad allenarsi a Bogliasco da subito. La Samp ha bisogno della sua concretezza nelle retrovie.

Comincia così la settimana di sosta, che non sarà sosta per i blucerchiati, non c’è tempo per il riposo ora è il momento di lavorare sodo e fare gruppo per uscire in fretta da questa situazione, per preparare al meglio la sfida con il Sassuolo del 6 febbraio, in attesa che qualche volto nuovo si affacci sull’uscio di Bogliasco. Francesca Galleano