Samp-Sassuolo, Ekdal: Ci è mancato qualcosa

Non riesce a sorridere Albin Ekdal, che voleva di più dalla partita con il Sassuolo. «Prendiamo il punto, che non è guadagnato, ma sono piuttosto due punti persi. Non siamo contenti, siamo delusi. Abbiamo giocato per parecchio con l’uomo in più e partite del genere vanno vinte. La palla però proprio non voleva entrare e noi facciamo un po’ di fatica a segnare».

Aiuto. «È mancato qualcosa – dice storcendo il naso lo svedese -, abbiamo provato ad attaccare e creare ma non è bastato. Dobbiamo fare meglio, guardare avanti e prepararci bene per la settimana prossima, quando incontreremo il Napoli. Siamo ancora in basso: dobbiamo lavorare. Io? Sto meglio, da due mesi non giocavo 90 minuti ma sto meglio, voglio aiutare la squadra a fare di più».