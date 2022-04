Samp-Salernitana, Giampaolo: Dovremo giocare senza paura

«Scendere in campo determinati ma con lucidità». Marco Giampaolo conosce l’importanza della sfida con la Salernitana che attende la Sampdoria oggi, sabato, al “Ferraris”. «Mi aspetto una partita vibrante, che ha il suo peso – mette in guardia tutti il mister -. La posta in palio è alta per entrambe le squadre: sicuramente la Salernitana verrà a fare una gara di spessore caratteriale ma se giochiamo da Samp abbiamo buone possibilità di centrare l’obiettivo. Ci attende una gara tosta ma andrà affrontata con consapevolezza, determinazione e restando sempre lucidi, senza paura. Tranne Giovinco e Gabbiadini che sono infortunati, i calciatori sono tutti convocati: alcuni stanno bene, altri meno e in questo caso anche Damsgaard è convocato».

Dovere. Ancora una volta ci penseranno i tifosi a dare ulteriore spinta alla squadra. «Anche a Bologna i tifosi ci hanno seguito in massa e sostenuto per tutta la partita – prosegue Giampaolo -. Come sempre, ma in questo momento più che mai abbiamo bisogno del loro sostegno. I miei calciatori sanno che hanno il dovere di rappresentare al meglio questa maglia: alleno una squadra responsabile, non un gruppo di lavativi. Devono affrontare la Salernitana con serenità, non c’è bisogno di sovraccaricare la partita di tensioni. I tifosi devono fare, come hanno sempre fatto, il dodicesimo uomo in campo e i calciatori dovranno uscire al 95′ con la maglia sudata, avendo dato tutto e anche qualcosa di più»