Samp, Sala: Contro la Roma mancato solo il gol

«C’è tanto rammarico, sì… rammarico». Jacopo Sala quasi non si capacita di come sia andata con la Roma. «Volevamo vincere e difatti siamo entrati subito in partita – dice il difensore -, abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi è arrivato un gol un po’ fortunoso per loro. E c’era pure un fallo su Vieira anche se non l’hanno visto. A noi invece è proprio il gol che ci è mancato in una prestazione più che buona».

Derby. Non deporre le armi resta l’imperativo. «Giochiamo il derby e voltiamo pagina – ordina il numero 7 -, è una partita che si carica da sé e sappiamo quanto conti per i tifosi. L’Europa? Noi ci crediamo fino all’ultima giornata, finché ci saranno punti a disposizione. Ogni settimana ci prepareremo al massimo per portar avanti quello che è il nostro progetto».