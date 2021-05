Samp-Roma, torna Torregrossa tra i convocati

Primo maggio sul campo per la Sampdoria. I blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco – dove hanno ricevuto la visita del presidente Massimo Ferrero – per svolgere la rifinitura in vista della sfida con la Roma, in programma domani, domenica, al “Ferraris” di Genova (ore 20.45). Al termine dell’allenamento, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 26 convocati per la sfida con i giallorossi, tra i quali figura anche Ernesto Torregrossa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa.