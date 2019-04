Samp-Roma, Giampaolo: Non molleremo un centimetro

Secondo stop consecutivo per la Sampdoria. Questa però è una sconfitta diversa rispetto a quella maturata a Torino nel turno infrasettimanale e Marco Giampaolo mastica amaro.

«La Samp ha fatto di tutto per vincere, non si è risparmiata – taglia corto il tecnico -. La partita è stata decisa da un episodio, dall’esperienza di De Rossi che trattiene Andersen e cade in occasione del gol annullato, e dall’inesperienza di Vieira che non cade sulla spinta di Schick sulla rete della Roma».

Mestiere. L’allenatore entra nel dettaglio spiegando le differenze tra la propria squadra e quella capitolina e sottolinea come questo doppio passo falso non debba scalfire le ambizioni blucerchiate: «Dovevamo essere più cinici nelle occasioni-chiave perché abbiamo fatto una buona prestazione. Perdiamo immeritatamente. La Roma ci ha messo quel mestiere che a noi è mancato, ma non lo possiamo acquistare al mercato, dobbiamo fare esperienza. Ho detto alla squadra che non si molla di un centimetro, nessun passo indietro perché il campionato può ancora regalare delle sorprese».