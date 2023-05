Samp, prosegue il rapporto con Stankovic fino a giugno

La notte ha portato consiglio e le strade di Stankovic e la Samp possono proseguire insieme fino al termine di questa stagione sportiva.

La decisione presa di comune accordo è quella di proseguire il rapporto anche nella fase finale del campionato. Un campionato che vede i blucerchiati all’ultimo posto in classifica, con possibilità praticamente nulle di raggiungere la salvezza. La dirigenza della Sampdoria non ha comunque mai preso in considerazione la possibilità di esonerare Stankovic. L’allenatore serbo dirigerà regolarmente l’allenamento del pomeriggio a Bogliasco, spostato di qualche ora proprio per permettere questo confronto. La Samp è attesa dalla sfida interna con il Torino, mercoledì 3 maggio alle 18.