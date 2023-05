Samp, Stankovic: prestazione di Firenze non accettabile

Stankovic esprime rabbia per il 5-0 subito dalla sua Samp contro la Fiorentina.

“Se guardiamo la classifica, dopo una sconfitta così tosta, ci danno tutti per falliti. Il fallimento è non combattere, l’ho detto prima della partita anche se però poi è andata diversamente rispetto a come l’avevamo preparata. Una prestazione come questa non è accettabile – ha aggiunto -. I miei giocatori hanno cercato di dare tutto e ogni partita cercano di dare tutto. È facile andare allo scontro ma è difficile abbracciarli in momento di disgrazia come questo pomeriggio”. L’allenatore della Sampdoria ha poi spiegato perché oggi è stato seduto molto in panchina: “Sono rimasto seduto in panchina quasi per tutta la partita perché ho passato due giorni con la febbre altissima, una polmonite. Oggi non avevo la forza di alzarmi dalla panchina”.