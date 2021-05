Samp-Parma, Ferrero: grazie di tutto mister Ranieri

Nel post-gara di Sampdoria-Parma il presidente Massimo Ferrero ha voluto chiosare sul finale di stagione.

«Dico grazie a Ranieri – comincia -, gli stringo la mano. L’ho fatto anche questa sera con emozione e patema d’animo. Gli voglio bene e sono felice di averlo avuto come allenatore: l’ho ammirato. Ho avuto un rapporto meraviglioso, lo ringrazio molto. Ci sono state però delle idee diverse: ce l’ho messa tutta per trattenerlo, ma alle volte nella vita bisogna fare delle scelte».

Futuro. «Ora devo soltanto pensare ad un futuro migliore per la Samp – continua il numero uno blucerchiato -. Sarà una scelta di grande ponderatezza, per quanto difficile, ma con l’obiettivo di creare una Sampdoria migliore e fare un campionato migliore. Io ce la metterò tutta. Grazie a tutti per questa stagione, in particolare ai nostri tifosi, che ci sono mancati molto».