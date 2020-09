Samp, Palombo ottiene la qualifica di Allenatore UEFA Pro

Si è concluso al Museo del Calcio di Coverciano il percorso formativo degli allievi del Master allenatori. Un tragitto lungo un anno per completare, con gli esami finali, il massimo livello di formazione per un tecnico. Un anno di lezioni, in aula e via streaming – per via del lockdown in seguito all’emergenza sanitaria – per ottenere la qualifica UEFA Pro, che consentirà agli allenatori abilitati di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati maschili di Serie A e B.

Mister. Tra loro anche il nostro Angelo Palombo, che in mattinata ha sostenuto gli esami orali per le singole materie (tecnica e tattica calcistica, comunicazione, psicologia, medicina e metodologia dell’allenamento), mentre nel pomeriggio ha discusso la propria tesi davanti alla commissione composta da tutti i docenti e presieduta dal direttore della Scuola Allenatori nonché ex blucerchiato Renzo Ulivieri. Congratulazioni, mister Palombo.