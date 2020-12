Samp, 20 i convocati per la sfida di Verona

La Sampdoria è in partenza in direzione-Verona. Dopo la rifinitura mattutina sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri ha stilato la lista dei 20 convocati per la sfida infrasettimanale in programma domani sera, mercoledì (ore 20.45), al “Bentegodi”. Nel dettaglio l’elenco completo dei blucerchiati chiamati ad affrontare l’Hellas Verona.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez.