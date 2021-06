Samp, non solo Dionisi: pazza idea Vieira per la panchina

Nel casting per la panchina della Samp Ferrero pensa anche ad una soluzione a dir poco clamorosa.

Patrick Vieira è il nome nuovo per la panchina della Sampdoria. I blucerchiati hanno deciso di virare sull’ex allenatore del Nizza visto che la trattativa per Alessio Dionisi non si sblocca. L’Empoli, infatti, non libererà il suo allenatore (legato ai toscani da un altro anno di contratto) e la Samp ha deciso di cambiare strada. Vieira è un nome che piace alla dirigenza e i contatti sono già avviati: nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per capire i margini della trattativa.