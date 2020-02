Samp-Napoli, 23 i convocati da Mister Ranieri

Allenamento con i nuovi compagni per Maya Yoshida, che – svolta la prima parte della visite mediche – ha raggiunto in tarda mattinata il centro sportivo di Bogliasco. Dove Claudio Ranieri ha organizzato sul campo 1 del “Mugnaini” la quinta seduta pre-Napoli: dopo l’attivazione individuale preventiva in palestra, lavori atletici sulla rapidità ed esercitazioni tecnico-tattiche prima di concludere con lo sviluppo delle palle inattive.

Singoli. Specifico programmato per Bartosz Bereszynski, squalificato per la gara del “Ferraris”. Individuale di recupero agonistico sul campo per Fabio Depaoli. Percorso fisioterapico post-intervento per Alex Ferrari.

Convocati. Al termine della sessione, l’allenatore ha diramato la lista dei 23 convocati per il Monday Night. Presenti in lista per la prima volta Kristoffer Askildsen (numero 16) e Antonino La Gumina (numero 17). Domani, domenica, è in scaletta la rifinitura.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Murru, Tonelli.

Centrocampisti: Askildsen, Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.

