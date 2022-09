Ryanair, cinque nuove rotte su Genova

Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha lanciato il proprio operativo invernale record da/per Genova con 5 nuove rotte, 13 in totale, per chi non può rinunciare al sole invernale e ai city break in destinazioni come Dublino, Vienna e Cagliari.

L’operativo invernale di Ryanair migliora significativamente la connettività della Liguria, offrendo al contempo oltre il 400% di posti in più rispetto all’operativo invernale pre-covid 2019 e supportando oltre 500 posti di lavoro nell’aviazione altamente retribuiti nella Regione.

L’operativo record di Ryanair per l’inverno 2022 su Genova includerà:

• 13 rotte, incluse 5 nuove: Cagliari, Dublino, Lamezia, Manchester, Vienna

• 60 voli a settimana

• 500 posti di lavoro ben retribuiti nella Regione

Ryanair opererà circa 60 voli settimanali per l’inverno ‘22 per offrire ai cittadini/visitatori di Genova le tariffe più basse e allo stesso tempo trainare la crescita del turismo inbound per la regione Liguria. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza al sole in inverno o city break su Ryanair.com a partire da soli € 19,99 solo andata per viaggi tra ottobre ‘22 e marzo ‘23.

5 NUOVE ROTTE SU GENOVA PER L’INVERNO ‘22

CAGLIARI

DUBLINO

LAMEZIA

MANCHESTER

VIENNA

Da Genova, il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia no. 1 in l’Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record per l’inverno 2022 da Genova verso 13 rotte, incluse 5 nuove rotte invernali per Cagliari, Dublino, Lamezia, Manchester, Vienna offrendo ai cittadini/visitatori di Genova ancora più scelta per fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d’Europa.

Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi grazie a cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’aeroporto di Genova per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria.

I cittadini/visitatori di Genova possono ora prenotare la loro meritata vacanza invernale al prezzo più basso su Ryanair.com a partire da soli 19,99 € per viaggi da ottobre 2022 a marzo 2023.

Il Direttore Generale del Genova City Airport, Piero Righi, ha dichiarato:

“Con questo operativo invernale, Ryanair dimostra di credere nel nostro territorio e prosegue il suo percorso di crescita sullo scalo, avviato nei mesi scorsi. Ricordo che nelle stagioni invernali pre-Covid la compagnia operava 2 rotte, contro le 13 che saranno attive tra ottobre 2022 e marzo 2023. Questi collegamenti consentiranno ai liguri di volare verso mete di grande interesse turistico e di business, ma anche a tanti viaggiatori italiani e stranieri di visitare la Liguria contribuendo in maniera significativa all’economia della nostra regione anche in un’ottica di destagionalizzazione del turismo. Siamo grati a Ryanair per l’importante segnale di fiducia nei confronti del nostro territorio e continueremo a lavorare con la compagnia aerea e le Istituzioni locali per proseguire secondo questa strategia. Siamo convinti che il nostro mercato abbia i numeri per uno sviluppo ancora più significativo di quello già avviato e di cui oggi vediamo i risultati”.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia, ha dichiarato:

“Ryanair è stato un partner fondamentale nell’azione di rilancio dei collegamenti dell’Aeroporto di Genova all’indomani della pandemia. Nell’autunno dell’anno scorso, grazie all’ottima collaborazione fra le Camere di Commercio liguri, ci siamo messi al lavoro con i Tavoli dell’imposta di soggiorno di Genova, Savona e del Tigullio e abbiamo costruito un piano di rilancio dei collegamenti internazionali che mettesse al primo posto l’esigenza di far ripartire il turismo straniero in Liguria. I Tavoli hanno impiegato risorse dell’imposta di soggiorno per finanziare attività di comunicazione nelle nuove destinazioni, Ryanair è stato al nostro fianco e la voglia di viaggiare degli Europei dopo due anni di pandemia ha fatto il resto”.