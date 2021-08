Samp, mirino su Florenzi e Diawara della Roma

Il mercato della Samp continua ad essere bloccato ma ruota tutto intorno al futuro di alcuni gioielli blucerchiati.

La Roma ha effettuato un sondaggio col Fulham per André-Frank Anguissa, ma non ha intenzione di accontentare la richiesta degli inglesi che vogliono almeno 20 milioni di euro. Continua a piacere Damsgaard anche se non è proprio un centrocampista centrale e non ci sono stati contatti con la Sampdoria.

Ferrero è disposto a trattare e sarebbe anche pronto a inserire nella trattativa uno tra Diawara e Florenzi. Convince molto meno, anche se non si tratta di una pista tramontata, il nome di Delaney del Borussia Dortmund.

Cè la concorrenza di Juventus, Milan, Inter e Tottenham.