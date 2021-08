Spezia, asse caldo col Milan: Krunic e Pobega

Lo Spezia guarda in casa del Diavolo per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Nuovo tentativo dello Spezia in casa Milan. Nei giorni scorsi i dirigenti del club ligure sono stati ospiti della sede ufficiale rossonera per parlare di un calciatore in particolare.

L’idea era quella di provare a riportare Tommaso Pobega allo stadio Picco.

Niente da fare però, visto che il Milan ha preferito trattenere almeno per il momento Pobega nella propria rosa.

Non si parla di prestito rinnovato o di soluzioni temporanee. Ma lo Spezia non molla: nelle ultime ore ha provato un nuovo assalto per un altro centrocampista rossonero.

Ma non solo. S ondaggio molto concreto per Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco del Milan è dunque un nuovo obiettivo degli spezzini, che hanno certamente bisogno di rinforzare il r eparto mediano dopo le partenze di elementi come Pobega stesso, Ricci, Estevez e Agoumé.