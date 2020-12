Samp-Milan, Ranieri: sarà una partita bellissima

Domenica sotto i riflettori. Al “Ferraris” arriva il Milan capolista, una squadra per cui Claudio Ranieri non risparmia i complimenti. «Spero in una partita bellissima – auspica il tecnico dalla sala stampa del “Mugnaini” all’antivigilia della sfida con i rossoneri -. Dovremo dare prova di compattezza, di spirito di sacrificio, giocando con la testa libera e senza paura».

Perfetta. Per provare a fermare l’undici di Pioli, i blucerchiati dovranno sfoderare una prova gagliarda. «Ci vorrà la Sampdoria perfetta – sottolinea Ranieri -. Ho visto il Milan con il Celtic in Europa League: hanno fatto una gara meravigliosa, attaccando gli spazi in velocità, giocando a uno, due tocchi, ricercando sempre la profondità e proprio per questo dovremo lottare e correre per 90 minuti».