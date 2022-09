Samp-Milan, i numeri delle due squadre in Serie A

La Samp è – al pari del Montpellier – una delle due squadre ad aver registrato più sconfitte (16) da inizio 2022 nei maggiori cinque tornei europei; i blucerchiati hanno segnato solo 21 gol in 24 partite di Serie A in questo arco temporale, con una media di 0.88, la più bassa considerando le squadre presenti sia nel campionato italiano 21/22 che 22/23.

La Sampdoria ha raccolto solo due punti finora: con una sconfitta eguaglierebbe il suo peggior risultato nelle prime sei partite di un campionato di Serie A (due pareggi e quattro ko nelle prime sei anche nel 2013/14, stagione in cui comunque i blucerchiati si salvarono a fine torneo).

La Sampdoria non vince da sei partite di campionato e potrebbe registrare una striscia più lunga nel torneo per la prima volta dal maggio 2017 (otto in quell’occasione). Nessuna formazione ha perso meno partite del Milan (un solo ko, a gennaio contro lo Spezia) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022 – i rossoneri hanno registrato una media punti di 2.29 in questo anno solare in Serie A e nei big-5 campionati europei stanno facendo meglio solo Liverpool (2.40) e Manchester City (2.38).

Il Milan è imbattuto da 21 partite di Serie A: questa è solamente la seconda striscia senza sconfitte oltre le 20 gare per i rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria (l’altra sempre sotto Stefano Pioli, 27 tra giugno 2020 e gennaio 2021). Dopo lo 0-0 contro il Sassuolo alla 4ª giornata, il Milan potrebbe restare a secco di reti per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2018, nella gestione di Gennaro Gattuso.