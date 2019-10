Samp-Lecce, Ramirez: Punto che da fiducia

Un gol al fotofinish. Uno stacco solitario in mezzo all’area che permette alla Sampdoria di ottenere un punto con il Lecce, quando ormai la sconfitta sembrava scontata. In questa gara difficile, in salita fin dalle primissime battute, Claudio Ranieri si è giocato la carta Gastón Ramírez e il trequartista uruguaiano lo ha ripagato come meglio non avrebbe potuto. «Questo è un punto che ci dà fiducia in un momento particolare – dichiara a fine partita l’autore dell’1-1 -. Abbiamo qualità e sappiamo che dobbiamo fare di più, ma la squadra non è morta: lo dice questo risultato. Ora andiamo a Ferrara e se giocheremo come sappiamo, potremo fare bene».