Samp-Lecce 1-1, brodino amaro per i blucerchiati

Un pari che non soddisfa quello che la Samp acciuffa in zona Cesarini contro il Lecce in uno scontro diretto per la salvezza.

Dopo appena otto minuti i salentini trovano il vantaggio: a gelare Marassi è l’ex genoano Lapadula che beffa Audero e segna lo 0-1.

La squadra di Liverani, altro ex rossoblù, si difende con ordine e sul finire del primo tempo rischia il raddoppio con Falco che centra la traversa.

Al ’72 della ripresa Tachtsidis, ennesimo ex del Genoa, si fa espellere e la Samp si getta in avanti alla ricerca del pari che arriva all’ultimo respiro quando Ramirez, minuti ’42, evita il ko. Ma il clima in casa blucerchiata rimane molto pesante.

Sampdoria-Lecce: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Calderoni, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Falco; La Mantia, Lapadula. Allenatore: Liverani