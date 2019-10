Juve-Genoa 2-1, CR7 condanna il Grifone dal dischetto

Un ottimo Genoa cede per 2-1 allo Stadium contro la Juve cedendo solamente al ’96 dopo essere stato anche in 10 uomini per buona parte del secondo tempo.

Bonucci al ’36 del primo tempo sblocca il match ma è Kouamè a pareggiare i conti al ’40.

Nella ripresa Cassata al ’51 si fa espellere per doppia ammonizione e per il Genoa comincia la difesa ad oltranza. Nel finale però succede di tutto. Ronaldo al ’92 segna su assist di Cuadrado ma l’avar annulla per fuorigioco. Ma al ’96 Sanabria sgambetta Ronaldo in area e Giua concede il rigore.

Radu intuisce ma la sassata di CR7 condanna il Grifone al ko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Genoa: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouamè; Pinamonti.